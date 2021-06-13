قمة بايدن وبوتين.. حدث ينتظره العالم بـ

2021/06/13 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتابع فيه العالم مجريات قمة G-7 للدول الاقتصادية الكبرى، هناك الكثيرون ينتظرون ما ستكون عليه مجريات القمة الأميركية الروسية في جنيف، في السادس عشر من يونيو الحالي.

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