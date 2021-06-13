مات الأخضر وما ماتت مشاغله! - شاكر كتاب

2021/06/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاكر_كتاب أعلن يوم الأحد 13/6/2021 عن نبأ موت الشاعر الكبير العراقي سعدي يوسف.



هذا الفارس الأخضر الجميل الرقيق الذي كانت لها نظرات ثاقبة تخترق أعماق كل ما يراه.مرة في معرض مقارنة بينه وبين عبد الوهاب البياتي رحمهما الله قلت أن البياتي يرى الشجرة كاملة بجمالها وأغصانها وأوراقها وظلالها فينبهر، فيما يرى سعدي البراعم المتخفية تحت أوراق الشجرة وهي تتفتح ويتابع مراحل حياتها بنظرة عميقة إلى أن تغدو زهرة و ......





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