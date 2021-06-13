المفوضية تكشف عن عدد طلبات الانسحاب من الانتخابات المقبلة

2021/06/13 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن عدد طلبات الانسحاب من الانتخابات المقبلة، فيما أكدت أنه لا يحق للمنسحب الدخول في قائمة أخرى. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للقناة الرسمية وتابعها “النور نيوز” إن “هناك 30 طلباً للانسحاب من انتخابات تشرين المقبل” موضحة أن “المنسحب ليس له الحق في الدخول …

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