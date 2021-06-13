العراق يتسلم شحنة جديدة من لقاح فايزر

2021/06/13 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركه فايزر.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، أن "لشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت عن وصول شحنة جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر".

وأكدت أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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