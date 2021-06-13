الهجرة تعلن توزيع منحة للعوائل المتضررة من حريق مخيم “شاريا”

2021/06/13 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، اليوم الأحد، توزيع منحة الـ500 ألف دينار للعوائل المتضررة من حريق مخيم “شاريا” للنازحين الإيزيديين بمحافظة دهوك.وقالت فائق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغ قدرها 500 الف دينار بعد تخصيصها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على …

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