النزاهة تعلن ضبط مسؤول أطلق رواتب لإرهابي خطير في نينوى

2021/06/13 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤول في دائرة تقاعد نينوى، بالتلاعب بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة، وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف المجموعة الإرهابيَّة بانتمائه لها وصدور مذكرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقه.وقال بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكنت من ضبط مسؤول شعبة …

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