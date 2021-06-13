2021/06/13 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاحد، أن إيران “تعزز برنامجها النووي بوتيرة متسارعة، ما يدفع إلى تحليل مدى إمكانية إعادتها للاتفاق النووي بأسرع وقت”.وقال بلينكن، في مقابلة مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلينكن: إيران تسرع تخصيب اليورانيوم ويجب النظر عاجلا في قدرتنا على إعادتها للاتفاق المركز الخبري الوطني.

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