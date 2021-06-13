فصيل مسلح يهدد: فليتلقف كل من يعادي المقاومة الإسلامية ​ما جنته يداه

2021/06/13 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جماعة اصحاب الكهف، الأحد، تبنيها لهجوم طال رتل عسكري اميركي في محافظة بابل جنوب العراق.

وقالت الجماعة في بيان تلقى NRT عربية (13 حزيران 2021): "نتبنى عملية استهداف لرتل عسكري امريكي في محافظة بابل العزيزة بالعبوات الناسفة وذلك عند الساعة 8:30 مساءا".

واضاف البيان: "فليتلقف كل من يعادي المقاومة الإسلامية ما جنته يداه"، وتابع: "قريبا جدا ستُحرج يا عميل الاحتلال لن نجعلكم تتذوقون طعم الراحة والفرح قوات الاحتلال الامريكي في مرمى نيران مجاهدي الإسلام من العراق".

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