الاتحاد الوطني يهنئ الديمقراطي التقدمي الكردي بذكرى تأسيسه

2021/06/13 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، برقية تهنئة الى الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيسه.

وفي ما يلي نص البرقية:

"الاخوات والاخوة المحترمون اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

اعضاء وكوادر وجماهير الحزب...

تحية طيبة ....

بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نتقدم لكم باحر التهاني وازكي التبريكات، متمنين لحزبكم المعطاء المزيد من التقدم والازدهار والنجاح في مساعيه النبيلة لبناء سوريا ديمقراطية يسودها التسامح والتعايش واحترام حقوق الانسان.

لقد كان الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا منذ تأسيسه على يد ثلة من الشخصيات السياسية الوطنية وفي مقدمتهم القائد الراحل عبد الحميد درويش، ملبيا لطموحات وتطلعات الشعب الكردي في سوريا على وجه التحديد ولمختلف اجزاء كوردستان، وضمان لحقوقه القومية والانسانية.

واليوم وبعد مرور 64 عاماً على تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، ورغم الظروف العصيبة والتحديات الصعبة والتداخلات والتدخلات الإقليمية والدولية التي ادت الى استمرار الأزمة السورية لأكثر من عقد من الزمن، فإننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ نجدد التأكيد على تطوير وتمتين العلاقات الثنائية بيننا فاٍننا نشد على سواعدكم ونعول على حزبكم وندعم ونساند جهوده ومساعيه السلمية لاجراء حوار موضوعي بناء بين مختلف الاحزاب والقوى الفاعلة في الادارات الذاتية لشمال شرقي سوريا، بهدف بناء دولة ديمقراطية تعددية، تحظى فيها وتمارس جميع مكونات المجتمع السوري حقوقهم الديمقراطية والقومية والإنسانية بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وهو ما نعتقده السبيل الوحيد لحل مجمل ازمات البلاد.

تحية اجلال واكرام لشهداء كوردستان وشهداء الحرية جميعا...

ولكم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح الدائم..."

الدكتور سوران جمال طاهر

مسؤول مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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