الاطاحة بتاجر مخدرات بالجرم المشهود في الحلة

2021/06/13 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأحد ، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات من أرباب السوابق ضبط متلبس وبحوزته أكثر من (٤٠٠) حبة بنوعين مختلفين بعد كمين امني محكم نفذته مفارز شعبة مخدرات البلدة وسط مدينة الحلة .

وقالت القيادة، ان "عملية القبض جاءت بعد أن توفرت معلومات مؤكدة لدى الشعبة ورصد تحركات المتهم وأخذ الموافقات القضائية وإستدراجه للكمين".

واضافت، انه "تم توقيفه وفق المادة ( ٢٨ مخدرات ) تمهيداً لإكمال إجراءات التحقيق".

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