الغانمي: نستذكر بفخر كبير الذكرى السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي

2021/06/13 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، ان الحشد الشعبي كانوا خير سند وداعم لأخوتهم في التشكيلات الامنية والعسكرية، مبينا نستذكر بفخر كبير الذكرى السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "نستذكر وبفخر كبير الذكرى السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا الرشيدة وثمرتها المباركة ولادة الحشد الشعبي الذي لبى نداء الله والوطن في ايام عصيبات بلغت فيها القلوب الحناجر".

واضاف الغانمي ان "الحشد كان خير سند وداعم لأخوته في التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة ، فسطر الرجال الاباة بطولات أذهلت العالم بأسره وكتب رجال العراق تاريخا جديدا يضاف الى مفاخر بطولاتهم وتضحياتهم".

وافاد "اننا اذا نستذكر هذه الأيام الخالدة نتشرف بتقديم التهاني والتبريكات لهيئة الحشد الشعبي بكافة أبطالها الذين لم يدخروا جهدا في سبيل امن واستقرار العراق"، مردفا بالقول "تحية إجلال وتعظيم للمرجعية الرشيدة وفتواها الخالدة التي كتب لها أن تغير مسرى التاريخ والأحداث".

وتابع الغانمي "تحية لصناع النصر الأوائل شهدائنا الأبرار في تشكيلاتنا الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي وأبناء الوطن الغيارى التي امتزجت دماءهم الطاهرة بتربة العراق لتبقى راية الله اكبر خفاقة في سماء المجد".

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