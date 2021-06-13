بلينكن: إيران تسرع تخصيب اليورانيوم ويجب النظر عاجلا في قدرتنا على اعادتها للاتفاق

2021/06/13 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران "تعزز برنامجها النووي بوتيرة متسارعة، ما يدفع إلى تحليل مدى إمكانية إعادتها للاتفاق النووي بأسرع وقت".وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، الأحد: "تحركت إيران، منذ خروجنا من الصفقة النووية وبدأت بتجاهل القيود المفروضة عليها من قبل الاتفاق، بشكل أسرع وخصبت مزيدا من المواد".وأضاف: "يجري هذا التخصيب على مستويات ودرجات أعلى مما يسمح به بموجب الاتفاق ، في حال استمرار هذا الأمر لاحقا وفي حال مواصلتهم الركض للأمام ،فإنهم سيمتلكون معرفة سيكون من الصعب الرجعة فيها".وتابع: "هذا الأمر يدفع إلى النظر بشكل عاجل في ما إذا يمكننا إعادة الملف النووي إلى الدرج الذي وضع فيه الاتفاق النووي والذي خرجت منه إيران بعد انسحابنا من الصفقة".وتستضيف فيينا منذ نيسان مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، التي ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة./انتهى9

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