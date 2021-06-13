المسعودي: المتقدمون للحج هذا العام سيتم تأجيلهم الى السنة المقبلة

2021/06/13 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، ان قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج لهذا العام لا استثناءات فيه، فيما حسم الموقف بشأن العراقيين المتقدمين للحج .وقال المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قرار السعودية بحصر حج هذا العام للمقيمين ليس فيه استثناءات كون قرارهم ملكيا واعتذروا من جميع الدول ولم يستثنوا اي دولة"، مبينا :" ان القرار جاء بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية بعد التحذير من تسبب الاختلاط في مكان واحد بالتعرض لوباء كورونا او نقله".وأضاف، أن "التحرك من قبل العراق لطلب الاستثناء لن يكون مجديا"، موضحا :" ان العراق سيدخل السعودية في حرج مع الدول الاخرى في حال تم استثناؤه من القرار".وأشار إلى أن "المتقدمين لهذا العام سيتم تأجيل مناسك الحج بالنسبة لهم الى السنة المقبلة".ويوم أمس، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة./ انتهى9

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