2021/06/13 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، فيما رجحت إعادة النظر بالسياسة المالية الحالية.وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار للوكالة الرسمية، وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: يجب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار المركز الخبري الوطني.

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