بايدن يهنئ بينيت على ثقة الكنيست.. ويتطلع للعمل مع حكومته

2021/06/13 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، نفتالي بينيت ويائير لبيد، بحصول حكومتهما على ثقة الكنيست الإسرائيلي.

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