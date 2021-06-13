ستالين: خيانة الشيوعيين للشيوعيي 4/4! - طلال الربيعي

2021/06/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي عند هذه النقطة، تصبح كل محاولة لإيجاد عقلانية شاملة لفهم الاعتقالات والاستجوابات، في أحكام الإدانة والإبعاد، للشيوعيين, حتى لو كانت فقط العقلانية غير العقلانية للحفاظ على السلطة، جديرة باللوم في حالة عدم قدرتها على اللوم، لتعاملها مع كل شيء بواسطة مفاهيم منتهية الصلاحية، ولتجاهلها ما هو أساسي- عدم الفهم والصلابة المنهكة اللتان اُجبرا عليها الشيوعيون في انتظارهم الأعزل.



"في الليل، كانوا ين ......





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