2021/06/13 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأحد ، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات من أرباب السوابق ضبط متلبس وبحوزته أكثر من (٤٠٠) حبة بنوعين مختلفين بعد كمين امني محكم نفذته مفارز شعبة مخدرات البلدة وسط مدينة الحلة .وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية القبض جاءت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود في بابل first appeared on النور نيوز.

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