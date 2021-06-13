2021/06/13 | 22:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 13 يونيو 2021 | 10:16 مساءً

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خالد الاسدي: فتوى الجهاد ضد داعش انقذت العراقيين وشعوب المنطقة

أكد رئيس ائتلاف العمق الوطني، خالد الاسدي، ان فتوى الجهاد ضد داعش انقذت العراقيين وشعوب المنطقة وقال في تغريده له "في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي علينا ان نعلم انها انقذت العراقيين وشعوب المنطقة من عصابات داعش التكفيرية وحمت العراق من شرور التقسيم والحروب الطائفية".

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