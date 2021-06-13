سياسي عراقي: لن أشيد بفتوى إعلان الجهاد الكفائي

2021/06/13 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق رئيس تحالف تمدن، النائب فائق الشيخ علي، الاحد، على الاحداث التي جرت في عام 2014، وفتوى المرجعية الدينية في إعلان "الجهاد الكفائي".

وكتب الشيخ علي تغريدة على "تويتر" اليوم، (13 حزيران 2021)، جاء فيها: "لن أشيد بفتوى إعلان الجهاد الكفائي.



فما فعله المرجع الأعلى هو جزء من تكليفه الشرعي..".

وأضاف "ولكني أتساءل كيف هربت قوات عسكرية وشرطة وأجهزة أمنية مدربة على القتال (قوامها أضعاف ملبي نداء الفتوى) من أمام بضعة مئات من المهاجمين الدواعش الملثگين؟!".

ويصادف اليوم الذكرى السابعة لتأسيس الحشد الشعبي، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف، بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.

ففي عام 2014 اجتاح داعش الموصل، وسقطت المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن العراق في العاشر من حزيران بعد انسحاب الجيش العراقي وتركه للمواقع العسكرية مع الأسلحة والآليات التي استولى عليها التنظيم فيما بعد واحتلاله لبقية المناطق المحيطة بالموصل الواحدة بعد الأخرى وتمدده في المحافظات الغربية.

كما يعتبر عام 2014 الأسوأ على مستوى الوضع الإنساني في العراق بسبب موجة النزوح التي ضربت عددا من المدن بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش عليها.

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