بيئة ميسان تجري مسحاً اشعاعياً لمواقع (السكراب) للكشف عن الملوثات البيئية ومعالجتها

2021/06/13 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أجرت الفرق المختصة في مديرية بيئة ميسان مسحاً اشعاعياً شاملاً لمواقع الحديد المستخدم (السكراب) على طريق العمارة _ الكحلاء .وقال مسؤول شعبة الوقاية من الاشعاع في المديرية جمعة طارش :" ان الفرق المختصة في الدائرة شرعت بحملة مسح اشعاعي لمواقع الحديد المستخدم وفضلاته (السكراب) للكشف عن الملوثات البيئية ومعالجتها باستخدام اجهزة الكشف الشعاعي المتطورة".واضاف :" ان الحملة شملت مواقع بيع وتجارة فضلات الحديد المستخدم للتأكد من خلو الحديد من اي ملوثات اشعاعية ، وتم خلال الكشف اخذ القراءات الاشعاعية ، التي كانت ضمن المحددات المسموح بها"./انتهى

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