زعيم التيار الصدري يلقي كلمة صباح غد بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع محمد الصدر ونجليه

2021/06/13 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن المكتب الاعلامي الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ان الصدر سيلقي كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني محمد الصدر ونجليه، وذلك صباح يوم غد السبت في تمام الساعة العاشرة./ انتهى

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