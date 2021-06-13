المقاومة العراقية تخصص مكافأة للإبلاغ عن ضباط الـCIA والموساد

2021/06/13 | 22:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "المقاومة العراقية"، اليوم الأحد، عن تخصيص مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلغون عن ضباط الـCIA والموساد في العراق....

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