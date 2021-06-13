2021/06/13 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت المدن والولايات الهندية بناء مصانع الأكسجين، وإنشاء مراكز علاج جديدة لمواجهة وباء كورونا، وذلك استعدادًا لاحتمال ظهور مزيد من الطفرات بعد تباطؤ انتشار الوباء في الهند، وفقًا لما ذكرته صحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات هندية تسابق الزمن تحسبًا لموجة جديدة من كورونا المركز الخبري الوطني.

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