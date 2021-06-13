السليمانية.. احتجاجات بعد منع ’أصحاب العربات’ من العمل في شارع صهولكة

2021/06/13 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ندد العشرات من أصحاب العربات في محافظة السليمانية، بقرار الحكومة المحلية، منعهم من مزاولة أعمالهم، ونصب "كرفانات" حديثة ضمن مشروع واسع، وذلك في شارع سالم وسط المدينة.

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