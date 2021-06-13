وزير الخارجية يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات

2021/06/13 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، دعوة رسمية لزيارة الإمارات.وقال المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة لمناسبة انتخاب دولة الإمارات العربيّة عضوا غير دائم في ‫مجلس …

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