صدور كتاب 'السيدة هيرو قمة النضال والكفاح'

2021/06/13 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقام يوم غد الاثنين في مبنى مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني مراسم تعريف كتاب "السيدة هيرو قمة النضال والكفاح".

هذا ويدعو مركز تنظيمات الليمانية للاتحاد الوطني، القراء والمثقفين كافة الحضور الى مراسم تعريف وتوزيع الكتاب.

PUKmedia خاص

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