الاستخبارات العسكرية تضبط حزاما ناسفا واعتدة غربي نينوى

2021/06/13 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، ضبط حزاما ناسفا واعتدة بعملية استخبارية دقيقة في ناحية العياضية غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من ضبط حزاما ناسفا ورمانتي قاذفة واخرى يدوية".

واضافت ان "الاعتدة ضبطت في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى"، مشيرة الى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا".

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