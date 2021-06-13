2021/06/13 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بادرت السلطات الحدودية اليونانية إلى تركيب الأسلاك الشائكة على طول ضفاف نهر إيفروس (ماريتسا باللغة التركية)، لمنع المهاجرين من عبور النهر الذي يشكل فاصلا حدوديا بين اليونان وتركيا.

وأفادت التقاريربعزم السلطات اليونانية توسيع الحدود في المستقبل القريب، حيث مدت الاسلاك الشائكة على طول الضفة.

وقد بذل المهاجرون جهدا في محاولات لعبور الحدود بأعداد كبيرة منذ إعلان تركيا عزمها على عدم الالتزام باتفاقية 2016 التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق الهجرة إلى داخل القارة مقابل تقديم المساعدات لها.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزمة مساعدات بمبلغ 700 مليون يورو (779 مليون دولار ) لمساعدة اليونان في تعاطيها مع التدفق واسع النطاق للمهاجرين، و ذلك عقب قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود بشكل كبير.

بالتوازي وجه أردوغان اتهامات للاتحاد الأوروبي لقاء فشله في الإيفاء بالتزاماته المالية نحو تركيا مقابل إغلاق بلاده حدودها مع الاتحاد الأوروبي أمام المهاجرين واللاجئين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق شائك.. هكذا تعاملت اليونان لكبح تدفق المهاجرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق شائك.. هكذا تعاملت اليونان لكبح تدفق المهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).