اللامي يؤكد استعداد نقابة الصحفيين لدعم العمل الثقافي والاعلامي لانصاف ضحايا جرائم الارهاب وتدويل قضية الشهداء / موسع

2021/06/13 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي اليوم الاحد بمكتبه الرسمي ببغداد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.واكد النائلي خلال اللقاء ، اهمية دور الاعلام في المرحلة المقبلة لانصاف ضحايا جرائم الارهاب، وتدويل قضية الشهيد والشهادة وابراز قيم التضحية والبطولات التي بذلها الشهداء في محاربة الظلم والطغيان.واشاد رئيس مؤسسة الشهداء بـالدور الوطني والمهني الكبير الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين على الاصعدة كافة .من جانبه اكد نقيب الصحفيين استعداد النقابة وتعاونها المطلق لدعم العمل الثقافي والاعلامي في المرحلة القادمة لتحقيق انطلاقة صحيحة في هذا الصدد، بما يلبي حاجة وطموحات مؤسسة الشهداء ./انتهى9

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