اللامي يؤكد استعداد نقابة الصحفيين لدعم العمل الثقافي والاعلامي لانصاف ضحايا جرائم الارهاب وتدويل قضية الشهداء

2021/06/13 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، خلال لقائه رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي ، استعداد النقابة وتعاونها المطلق لدعم العمل الثقافي والاعلامي في المرحلة القادمة لتحقيق انطلاقة صحيحة لانصاف ضحايا جرائم الارهاب وتدويل قضية الشهيد والشهادة وابراز قيم التضحية والبطولات التي بذلها الشهداء في محاربة الظلم والطغيان،، بما يلبي حاجة وطموحات مؤسسة الشهداء ./ انتهى

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