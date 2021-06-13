واشنطن تدين هجوم عفرين

2021/06/13 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأحد، بالهجوم "الهمجي" الذي استهدف مستشفى "الشفاء" في مدينة عفرين، شمال شرقي حلب، السبت، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا على الأقل

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