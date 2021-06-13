الاتحاد العام النسائي السوري كأداة ذكورية. - صفوان قسام

2021/06/13 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام من منّا نحن السوريون لم يسمع بمعهد الفنون النسوية؟! أو الثانوية النسوية؟! المرحلة الثانوية التي لا يدخل إليها الذكور اطلاقا! وتختص بالفنون التي تم الصاقها بالمرأة! فمن يدقق في مضمون هذه الفروع العلمية في هيكلية التعليم السوري، سيجد أنها تُدرس موادا من قبيل فنون الطبخ والحياكة والتطريز! والرسم على المواد المتنوعة كالخزف والسيراميك بكل الأدوات بل وصناعتهما، والحرف اليدوية كالنحت والتطعيم..



المهم أن ......





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