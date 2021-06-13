اليمين يحشد للطعن بالنتائج / بيرو.. مرشح اليسار يفوز في الانتخابات الرئاسية - رشيد غويلب

2021/06/13 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بعد فرز جميع الأصوات فاز المرشح اليساري بيدرو كاستيليو، زعيم حزب “بيرو الحرة” الماركسي بالانتخابات الرئاسية في بيرو، متقدما على منافسته اليمينية كيكو وابنة الدكتاتور فوجيموري، بأكثر من 60 ألف صوت.



ولم يتم لحد إعداد هذا التقرير إعلان النتائج رسميا.



محامو فوجيموري يعترضون أمام المحاكم الانتخابية.



والعديد من رؤساء أمريكا اللاتينية يهنئون.أعلنت فوجيموري الطعن بقرابة 200 ألف صوت في 86 صندوق انت ......





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