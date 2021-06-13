الطقس: نشاط ملحوظ لموجات الغبار وتحذيرات من انخفاض مدى الرؤية

2021/06/13 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الاحد، الى عدم استقرار في درجات الحرارة وسرعة الرياح خلال الايام المقبلة، فيما يشهد يوم غد نشاطا ملحوظا لموجات الغبار في مناطق الجنوب.

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وقال الراصد الجوي حسين الأسدي، في تدوينة، تابعها "ناس"، (13 حزيران 2021): إنه "لن يكون هناك أي تغيير في حالة الطقس خلال يوم غد الإثنين، حيث من المتوقع أستمرار نشاط الرياح البارح الشمالية الغربية".

وأضاف أن "هبات الرياح تصل إلى 85 كلم في الساعة، وتتشكل على إثرها موجات غبار في مناطق الجنوب والتي تسبب أنخفاض في مدى الرؤية الأفقية خصوصاً في الطرق الخارجية".

وتابع، "يرجى الإنتباه من انخفاض مدى الرؤية الأفقية"، مبينا أنه "بدءا من يوم الثلاثاء فإن سرعة الرياح الشمالية الغربية تكون أقل شدة، لكنها تعود مجدداً من الخميس بشكل مؤقت".

وأشار إلى "عودة إرتفاع الحرارة بدءا من يوم غد، ويزداد الارتفاع من يوم الثلاثاء لتصل إلى نهاية 40 درجة مؤية في مناطق الجنوب وبشكل أقل في باقي المناطق لتعود وتنخفض مجدداً خلال يوم الأربعاء".

وتوضح الخرائط أدناه درجات الحرارة وحركة الرياح ليوم غد الإثنين:

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