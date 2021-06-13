بالصور.. متظاهرون يقطعون جسوراً وطرقاً في الناصرية

2021/06/13 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر محلي، الاحد، بقيام متظاهرين بقطع جسور وطرق في مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهري قضاء الاصلاح للأسبوع الثالث على التوالي استمروا بالتصعيد حيث قاموا بقطع جميع الجسور والطريق الرابط بين الناصرية- اصلاح و الناصرية العمارة مطالبين باقالة قائممقام ومدراء الدوائر".

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