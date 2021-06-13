صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء جائحة كورونا

2021/06/13 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن اقتراح خبراء الصندوق مؤخرًا خطة بتكلفة 50 مليار دولار لإنهاء الجائحة عن طريق تطعيم 40 بالمائة على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية العام الجاري، و60 بالمائة بحلول منتصف عام 2022.

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