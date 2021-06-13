العراق يحسم موقف المواطنين المتقدمين للحج هذا العام

2021/06/13 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس هيئة الحج والعمرة في العراق، سامي المسعودي، إن المتقدمين لهذا العام سيتم تأجيل مناسك الحج بالنسبة لهم إلى السنة المقبلة.وأكد "المسعودي"، اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء العراق "واع"، أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن …

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