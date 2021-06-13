وزير الزراعة للسفير السوري : العراق منفتح على مختلف دول العالم لتحقيق تكامل اقتصادي

2021/06/13 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، اطر التعاون الزراعي بين البلدين .واشار الخفاجي ، حسب بيان للوزارة ، الى التطور الحاصل في القطاع الزراعي، وانفتاح العراق على مختلف دول العالم ، سيما دول الجوار الاقليمي، بغية تحقيق تكامل اقتصادي من خلال تعضيد دور القطاع الزراعي.فيما عبر السفير السوري عن سروره باللقاء، معبراَ عن عمق العلاقات الاخوية ، و الرغبة في تطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ./انتهى8

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