في عيد ميلادها.. رئيسة بوليفيا السابقة تندد بابقائها قيد الاحتجاز

2021/06/13 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت جانين أنييز، الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا التي اعتقلت بتهمة تدبير انقلاب ضد سلفها، إيفو موراليس، باحتجازها قيد المحاكمة، واصفة نفسها في تعليقات نشرت الأحد على تويتر بأنها "سجينة سياسية".

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