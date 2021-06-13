سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬يرحل‭ ‬تاركاً‭ ‬عاصفة‭ ‬الانقسام‭ ‬السياسي‭ ‬حوله‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬

2021/06/13 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز‭ ‬شعراء‭ ‬الخمسينات‭ ..‬عارض‭ ‬حكم‭ ‬صدام‭ ‬ورفض‭ ‬حكومات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الامريكي‭ ‬ بغداد‭- ‬لند‭ ‬ن‭- ‬الزمان‭ ‬ توفي‭ ‬الشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬وكانت‭ ‬الزمان‭ ‬اول‭ ‬مطبوع‭ ‬عربي‭ ‬يتابع‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المشفى‭ ‬الى‭ ‬منزله‭ .‬وطوى‭ ‬الشاعر‭ […]

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