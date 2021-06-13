2021/06/13 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبرز شعراء الخمسينات ..عارض حكم صدام ورفض حكومات ما بعد الاحتلال الامريكي بغداد- لند ن- الزمان توفي الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف في لندن امس الأول السبت بعد أسابيع قليلة من خروجه من المستشفى بسبب معاناته من مرض السرطان وكانت الزمان اول مطبوع عربي يتابع خروجه من المشفى الى منزله .
وطوى الشاعر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعدي يوسف يرحل تاركاً عاصفة الانقسام السياسي حوله في العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وطوى الشاعر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعدي يوسف يرحل تاركاً عاصفة الانقسام السياسي حوله في العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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