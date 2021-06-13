المتحف الذي يذكرنا به غياب سعدي يوسف

2021/06/13 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ليست المناسبة هي رحيل الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف في المهجر، ان نقف مندهشين إزاء قلة الشواخص والتماثيل والنُصب التي تجسد أعلام العراق في الثقافة والادب والفن في العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى، ذلك اننا نعرف ان الموقف السياسي هو الفيصل في الحكم على المبدعين العراقيين في داخل بلدهم او خارجه، وربما […]

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