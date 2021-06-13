نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬رئيسا‭ ‬لوزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬متعهدا منع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬

2021/06/13 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتانياهو‭:‬طهران‭ ‬ستحتفل‭ ‬لولادة‭ ‬حكومة‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ القدس‭- ‬رام‭ ‬الله‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬منح‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬ثقته‭ ‬للائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬الزعيم‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬الذي‭ ‬سيخلف‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬ ‭ ‬وصوت‭ ‬60‭ ‬نائبا‭ ‬لصالح‭ ‬الائتلاف‭ ‬الجديد‭ ‬المتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اليمين‭ ‬واليسار‭ ‬والوسط‭ […]

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