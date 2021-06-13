2021/06/13 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نتانياهو:طهران ستحتفل لولادة حكومة ضعيفة في تل أبيب القدس- رام الله – الزمان منح البرلمان الإسرائيلي مساء الأحد ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة. وصوت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفتالي بينيت رئيسا لوزراء إسرائيل متعهدا منع ايران من امتلاك السلاح النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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