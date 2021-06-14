عقوبات بحق مشاهير وأشخاص آخرين بسبب حفل

2021/06/14 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت السلطات السعودية، الاحد، عقوبات ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واشخاص آخرين بسبب عمل حفل مخالف للإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة عبر تغريدة على "تويتر" اليوم، (13 حزيران 2021)، انها "اصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من 3 مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي".

وضبطت الهيئة 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي بين مواطنين ومقيمين، خالفوا نظام الإعلام، إضافة إلى ضبط مجموعة تجارية، وهي شركة تابعة لشخص واحد، وصدر بحقه غرامة بلغت قيمتها 400 ألف ريال.

كما صدرت بحق 12 شخصا، مخالفات تتراوح بين 50 و300 ألف ريال، وهم 7 من المقيمين و5 من المواطنين.

وتضمنت المخالفات المرصودة، دعوة للتصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التصوير والنشر بشكل فعلي في وسائل التواصل الاجتماعي.

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