هولندا تتخطى أوكرانيا في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين

2021/06/14 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز منتخب الطواحين الحمر هولندا على المنتخب الاوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة أمم أوربا عن المجموعة الثالثة.

وسجلت جميع الاهداف في الشوط الثاني بعد ان انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، حيث سجلت هولندا اول أهدافها في الدقيقة 52 عن طريق فينالدوم، بعدها سجل فيغرست الهدف الثاني بالدقيقة 58، ثم تحولت المباراة تماما عندما سجل يارلمنكو هدف التقليص بالدقيقة 74، قبل ان يسجل هدف التعادل عن طريق رومان بالدقيقة 79.

الا ان هولندا أبت ان تقتسم نقاط المباراة مع أوكرانيا ليسجل دومفريس الهدف الثالث لهولندا وتكسب المباراة.

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