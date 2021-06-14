جنوب إفريقيا تعلق استخدام مليوني جرعة من لقاح جونسون

2021/06/14 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت جنوب إفريقيا التي تعثّر إطلاق برنامجها للتطعيم في وقت تضربها موجة وبائية ثالثة، تعليق استخدام مليوني جرعة من لقاح جونسون إند جونسون الأحد بعد قلق بشأن حدوث تلوّث في مصنع في الولايات المتحدة.وأعلنت السلطات الأميركية وجوب التخلص من "عدة دفعات"، أي ملايين الجرعات المصنعة في مدينة بالتيمور الأميركية.وتم توجيه المصنع بإيقاف الإنتاج موقتا في نيسان/أبريل بعد عدة أسابيع من تأكيد أن دفعات من المواد المستخدمة في إنتاج لقاح جونسون إند جونسون كانت ملوثة بمكونات من لقاح أسترازينيكا.اعتبر مسؤول كبير من وكالة الأدوية الأوروبية في مقابلة نشرت الأحد أنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد لجميع الفئات العمرية عند توافر لقاحات أخرى.وقال المسؤول عن استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إنه يفضل استخدام لقاح جونسون إند جونسون لمن هم فوق سنّ الستين.أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأحد إقامة يانصيب للفوز بسيارة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا من أجل مواجهة الإرتفاع في عدد الإصابات الجديدة.وسيتم اسبوعياً، من 14 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو، طرح خمس سيارات تبلغ قيمة الواحدة نحو مليون روبل (11500 يورو).

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