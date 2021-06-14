انطلاق بطولة / كوبا اميركا / في البرازيل

2021/06/14 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انطلقت في ملعب / ماني جارنيشيا الوطني / في البرازيل بطولة امريكا الجنوبية لكرة القدم / كوبا اميركا / ، بلقاء حامل لقب البطولة الماضية المنتخب البرازيلي مع منتخب فنزويلا .وتتنافس في البطولة 47 ، عشرة فرق من امريكا الجنوبية ، وتستمر حتى العاشر من تموز المقبل ./ انتهى

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