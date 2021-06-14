هولندا تفوز على اوكرانيا بثلاثية مقابل هدفين في بطولة امم اوروبا

2021/06/14 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فازت هولندا على اوكرانيا بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت في ملعب / يوهان كويف ارينا / ، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة امم اوروبا .سجل لهولندا فاينالدويم في الدقيقة 52 ، وفيغورست في الدقيقة 58 ، ودومفريس في الدقيقة 85.فيما سجل لاوكرانيا يارمولنكو في الدقيقة 75 وياريمتشبوك في الدقيقة 79 ./ انتهى

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