"ناسا" تنتهي من تركيب صاروخها "العملاق" استعدادا للعودة إلى القمر

2021/06/14 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فنيون ومهندسون في "مركز كينيدي للفضاء" بولاية فلوريدا من تركيب الجزء الرئيسي من جسد الصاروخ، " أس إل أس" المعروف باسم "نظام الإقلاع الفضائي" ووضعه بين صاروخين دعم، في إطار التحضير للعودة للقمر

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