الحكومة المصرية توضح حقيقة

2021/06/14 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة المصرية صحة ما ورد في راسلة صوتية تم تداولها على مجموعات في تطبيق "واتساب" تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية

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