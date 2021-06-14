التدجين الانتخابي - أحمد بيان

2021/06/14 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان حملة "الرفاق" الانتخابية مستمرة لربح مقاعد متقدمة ضمن اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء (اللجن الثنائية).



وذلك من أجل منح نقاباتهم صفة النقابة "الأكثر تمثيلية".غريب كيف يعتقد "الرفاق" أنهم يقدمون خدمة أو خدمات للشغيلة.



فالأوضاع والشروط التي تقف وراء مقاطعة الانتخابات الجماعية والتشريعية هي نفسها الأوضاع القائمة الآن.



وهل النقابات الأكثر تمثيلية من خلال التجربة المنتهية صنعت فارقا ملموسا لصالح ا ......





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